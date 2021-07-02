Babasının üvey olduğunu öğrenince intihar etmiş

İzmir Konak'ta canına kıyan 19 yaşındaki Buse Şeyma Erduran'ın intiharının ardındaki sır ortaya çıktı. Genç kızın, öz babası bildiği kişinin gerçek babası olmadığını öğrenerek bunalıma girdiği ortaya çıktı. İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde mübaşir olan genç kızın cesedi geçtiğimiz günlerde Eşrefpaşa'da bulundu. Yapılan incelemede cesedin, Çiğli'deki ailesinin 22 Haziran'dan beri haber alamadığı için polise kayıp başvurusunda bulunduğu Buse'ye ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen kızın ölüm haberi ailesini ve İzmir Adliyesi'ni yasa boğarken, Buse Şeyma Erduran'ın öz babası sandığı kişinin gerçek babası olmadığını öğrendikten sonra bunalıma girdiği ve daha önce de iki kez intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

■ FATİH ŞENDİL