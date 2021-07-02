Bergama’daki yangın kısa sürede söndürüldü

İZMİR'İN Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Alınan bilgiye göre, yangın saat 18.00 sıralarında Bergama'nın kırsal Mistaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanı gören çevredekiler, durumu hemen orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu alevler 45 dakika sonra kontrol altına alındı.

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