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Haberler İzmir Çeşme açıklarında 26 göçmen kurtarıldı

açıklarında 26 kurtarıldı

'in ilçesi açıklarında, unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 kaçak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çeşme açıklarında 26 göçmen kurtarıldı
AA

02.07.2021, 09:01

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.

Çeşme açıklarında iki can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can sallarındaki 26 kişi kurtarıldı.

Söz konusu sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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