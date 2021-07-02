FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye üye olmaktan haklarında soruşturma/ kovuşturmalar yürütülen firari 23 şüpheli ve sanığın gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait mahrem evlerde kaldıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı talimatı verilen şahıslardan 17'si düzenlenen operasyonla yakalandı.

FATİH ŞENDİL