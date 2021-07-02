İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye üye olmaktan haklarında soruşturma/ kovuşturmalar yürütülen firari 23 şüpheli ve sanığın gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait mahrem evlerde kaldıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı talimatı verilen şahıslardan 17'si düzenlenen operasyonla yakalandı.
FATİH ŞENDİL
FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.