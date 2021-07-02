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Haberler İzmir FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon

FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon

FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon

2.7.2021

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye üye olmaktan haklarında soruşturma/ kovuşturmalar yürütülen firari 23 şüpheli ve sanığın gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait mahrem evlerde kaldıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı talimatı verilen şahıslardan 17'si düzenlenen operasyonla yakalandı.

FATİH ŞENDİL

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