Hava sıcaklığı alarm veriyor

Ege'de etkili olan sıcak hava, İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlara zorluk yaşatıyor. Termometrenin 40 dereceyi geçtiği İzmir'de de özellikle öğleden sonra sokak ve caddelerdeki yoğunluğun azaldığı gözlendi. Kentte dışarıda vakit geçiren çok sayıda vatandaşın gölgelik alanlara sığındığı, bazı çocukların ise İzmir Körfezi'nde yüzdüğü görüldü.

NEM YÜZDE 45'E ÇIKTI

Termometrelerin 42 dereceyi gördüğü Aydın'da, özellikle sahil ilçelerinde nemin yüzde 45 seviyesine çıkması sonucu oluşan bunaltıcı hava, sokaklardaki insan yoğunluğunu azalttı. Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, bazı vatandaşların süs havuzlarındaki suyla serinlemeye çalışmaları dikkati çekti. Kentin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Denizli'de de sıcaklığın 40 dereceye ulaşması sokaklardaki yoğunluğu azaltırken Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde asfaltta erimeler meydana geldi. Sıcaklığın 41 derece seyrettiği Manisa'da da parklardaki gölgelik alanlar doldu.

OLUMSUZ ETKİLİYOR

Salgın sürecindeki kısıtlamaların kalkmasıyla sabah saatlerinde sokaklarda görülen hareketlilik bunaltıcı havanın etkisiyle öğleden sonra yerini yeniden sakinliğe bıraktı. Kentte 6 kişinin sıcak havaya bağlı şikayetler nedeniyle hastanelere başvurduğu öğrenildi. İzmir'de Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu bildirildi. Dün 41 dereceye ulaşan hava sıcaklığının bugün 36, cumartesi 33, pazar 32, pazartesi 33 derece olması, salı gününden itibaren ise 35 ila 36 dereceler arasında seyredeceği öğrenildi.

5 GÜNDE 486 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

SICAK havalar Kanada'yı da olumsuz etkiledi. British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklarda kaydedilen ölümlerin normalin üç katına çıktığı ve son 5 günde 486 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kanada'nın batısında tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorlarını kıran sıcak hava dalgası can kaybını arttırıyor.