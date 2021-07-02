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Haberler İzmir İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Kovid-19 aşı istasyonu hizmete açıldı

'nda Kovid-19 aşı istasyonu hizmete açıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları kapsamında, 'nda aşı istasyonu oluşturuldu. Vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Kovid-19 aşı istasyonu hizmete açıldı
AA

02.07.2021, 15:13

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, iç hatlar gelen yolcu bölümünde, aşı istasyonu kurdu. Havalimanına gelen ve giden yolcularla çalışanlara hizmet veren istasyonun, 09.30-15.00 saatlerinde hizmet vereceği belirtildi.

Merkeze başvuranlara onay formunu imzaladıktan sonra tercih ettiği aşıları yapılıyor. Havalimanında temizlik işçisi olarak görev yapan 50 yaşındaki Şevki Öztürk, 2. doz aşısını havalimanındaki istasyonda olduğunu belirterek, "Bu hizmet iyi oldu. Ciddi bir rahatlama getirecek. Çok büyük kolaylık oldu." dedi.

Havalimanı çalışanı 48 yaşındaki Sevinç Kılıçarslan da uygulamanın çok yararlı olduğunu vurgulayarak, "Hastanelerde yoğunluk oluyor. Sırada beklemektense böyle bir uygulama bizim için çok güzel oldu. 2. dozumu olacağım." diye konuştu.

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