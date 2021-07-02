İzmir cuma namazı saati 2 Temmuz!

İzmir'de cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? sorusu araştırılıyor. Müslümanlar için kutsal olan cuma gününde namaz saatleri de yakından takip ediliyor. Diyanet il il cuma namazı saatlerini paylaştı. Peki İzmir'de cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte 2 Temmuz İzmir cuma namazı saati...

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir'de cuma namazı bugün saat 13:20'de kılınacak.

ABDEST ALIRKEN NİYET ETMEK FARZ MIDIR?

Abdest alırken niyet etmek, Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre farzdır.



Hanefiler, abdest ayeti olarak bilinen (Maide 5/6) ayette emredilen fiiller arasında niyetin bulunmayışını delil olarak alırlar. Çünkü bu ayette; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı mesh etmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamak emredilmektedir. Zira abdestte; kirlerden temizlenme nitelikleri ağır basmaktadır. Dolayısıyla hikmeti bilinen bir ibadet olarak abdestte niyet etmek şart değildir. Ayrıca, namazın şartlarından olan 'necasetten taharet' ve 'setr-i avret'te niyetin zorunlu olmayışı, abdestte de niyetin farz olmadığını gösterir (Kasani, Bedaiu's-sanai', I, 106-107; Merğinani, el-Hidaye, I, 13).



Abdest alırken niyet etmenin farz olduğunu söyleyenler ise; Cenab-ı Hakk'ın: "Onlar dini yalnız Allah'a has kılarak, ona kulluk etmekle emrolunmuşlardır." (Beyyine, 93/5) ayeti ile Hz. Peygamber (s.a.s.)'in: "Bütün ameller niyetlere bağlıdır…" (Buhari, Bed'u'l-vahy, 1; Müslim, İmare, 155) hadisinden hareketle her ibadette olduğu gibi abdestte de niyet etmenin farz olduğunu söylemişlerdir (Şirbini, Muğni'l-Muhtac, Beyrut, ts. , I, 47).