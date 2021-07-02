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Haberler İzmir İzmir'deki feci kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

'deki feci kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

'in ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Tire’de sevilen bir isim olan Gültekin'in ani ölümü, ailesini ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

İzmir'deki feci kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
İHA

02.07.2021, 13:54 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021, 14:03

Kaza, Tire-Gökçen Yolu Peşrefli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, evli ve 1 çocuk babası 66 yaşındaki Recep Gültekin, ovadaki evinden çıkarak 35 YJA 59 plakalı motosikletiyle Gökçen asfaltına çıkmak istedi.

Gültekin'in kullandığı motosiklet, anayola çıktığı anda Gökçen istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan Özcan Ç. yönetimindeki 09 AH 742 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarındaki tarlaya sürüklendi. Sürücü Recep Gültekin ise olay yerinde can verdi. Gültekin'in cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Talihsiz bir kaza sonrası hayatını kaybeden Recep Gültekin, uzun yıllar Tire Vergi Dairesinde çalışıp emekli olmuştu. Tire'de sevilen bir isim olan Gültekin'in ani ölümü, ailesini ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

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