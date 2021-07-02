Kıymalı börek yok diye satırla saldırdı

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde bir börekçiye giren ve elindeki satırla çevreye zarar veren kişi yakalandı. Çalıkuşu mahallesinde bir börek fırınına gelen Murat Ç. (41), tezgahta görevli Özge G'nin (20) kıymalı börek kalmadığını söylemesi üzerine tepki göstererek dükkandan ayrıldı.

Bir süre sonra elinde satırla börekçiye giren ve çevreye zarar veren Murat Ç, yiyecek bir şeyler isteyip parasını ödedikten sonra uzaklaştı.

SÜREKLİ MÜŞTERİMİZDİ

DURUMUN bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Zanlı gözaltına alınırken, işyerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili açıklama yapan işyeri sorumlusu Özgür Kaçmaz li (23), şüphelinin devamlı müşterileri olduğunu, neden böyle davrandığına anlam veremediklerini belirtti.