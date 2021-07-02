Kordon’da ilk normal gün

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla birlikte İzmirliler, dün akşam Kordon'da yoğunluk oluşturdu. Gün içinde termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği İzmir'de vatandaşlar akşam üzeri serinlemek için Kordonboyu'nda zaman geçirdi. Çimlerin üzerine oturup güneşi batıran İzmirliler, sosyal mesafe ve maske kurallarına da uydu.

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