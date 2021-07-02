Osmanlı geleneği sürüyor

OSMANLI'NIN yüzyıllar önce leyleklerin bakımı için vakıf kurduğu Tire'de, tarihi Necip Paşa kütüphanesinin kubbesinden uçma denemesi sırasında düşerek yaralanan iki yavru leylek veteriner hekim Serhan Aydın tarafından tedavi edilerek tekrar yuvalarına konuldu. ■ NADİR UYSAL
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