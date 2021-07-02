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Haberler İzmir Osmanlı geleneği sürüyor

geleneği sürüyor

Osmanlı geleneği sürüyor

2.7.2021

OSMANLI'NIN yüzyıllar önce leyleklerin bakımı için vakıf kurduğu Tire'de, tarihi Necip Paşa kütüphanesinin kubbesinden uçma denemesi sırasında düşerek yaralanan iki yavru leylek veteriner hekim Serhan Aydın tarafından tedavi edilerek tekrar yuvalarına konuldu. ■ NADİR UYSAL
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