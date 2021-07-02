‘Yol levhalarında Tire niye yok?’

Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, İzmir- Aydın otobanında sapaklardaki yol levhalarında Tire'nin isminin geçmediğini belirtti. Delikanlı, "Tabelalarda Ödemiş ve Torbalı var da Tire niye yok? Gerekçe ne olabilir? Anlamakta güçlük çekiyoruz" diye konuştu.

BU BİZİ ÜZÜYOR

Tire'nin tarihi, kültürel ve ekonomik değerleriyle en az Ödemiş ve Torbalı kadar Küçükmenderes havzasında bilinen ve tanınan bir ilçe olduğunu hatırlatan Delikanlı, "Tarih, tarım ve turizm değerlerimizin yanı sıra yerli ve yabancı yatırımcıların yer aldığı organize sanayi bölgemiz ile yıllardır ekonomik anlamda öncüyüz. Buna rağmen otobanlardaki tabelalarda ismimizi görememek bizi gerçekten derinden üzüyor" dedi. Delikanlı, "Yetkililerle görüşüp, en kısa sürede tabelalarda ismimizin yer alması için çaba göstereceğiz" dedi.

■ NADİR UYSAL