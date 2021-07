AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Büyükşehir'i topa tuttu: Paçalarından, İzmir sokaklarına sorun, şaibe ve borç akıyor

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, karınca modeli ilçe ziyaretleri kapsamında Kemalpaşa ilçesindeydi. 200 kişilik bir ekiple rekor sıcağa rağmen ziyaretlerini gerçekleştiren İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kendisiyle sohbet etmek için toplanan kalabalıkla bir araya geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Vatandaşlarımızın derdini 19 yıldır yerinde dinlediğimiz; aradaki engelleri kaldırıp onlarla samimiyetle bağ kurduğumuz için başarılı olduk. Şov için değil, her gün her an sokaktayız" dedi.





Sürekli, "Her gittiğimiz yerde yerel sorunlar dile geliyor. İstedikleri kadar kaçsınlar, istedikleri kılıfı uydursunlar, İzmir'in alt yapı, trafik ve su sorunu vatandaşın ilk gündem maddesi. Paçalarından, İzmir sokaklarına sorun, şaibe ve borç akıyor. Sorun ve kriz biriktiriyorlar. İzmir, yakın gelecekte tüm bunların altında kalacak. 'Aşkla İzmir' demekle olmuyor. 30 binden fazla çalışanınız varken, şehrinizdeki heykelleri saydırmak için 171 bin lira ödüyorsanız, 583 Bin TL verip trafik emniyet konisi dizdiriyorsanız, 238 bin TL bütçeli Okur Yazarlık Kursu ihalesini gazeteci arkadaşınıza servis etmek istiyor, sonrada tepkiler üzerine iptal edip mahkemelik oluyorsanız; bu aşkın ızdırabı İzmirlilere düşer" dedi.





"KARGALAR BİLE GÜLER"

"İzmir trafiği can çekişirken, alınan 364 otobüsle bunu çözeceğini iddia edene, milyonlarca insan içme suyu korkusu yaşarken, 'bir bardak suda fırtına koparmayın' dedikten iki gün sonra 'alt yapı için kredi bulduk' diyene kargalar bile güler" diyen Başkan Sürekli, konuşmasında, "Genel siyaset yapma eğilim ve heyecanları, hizmet aşklarından büyük. O zaman yanlış yerdeler demek ki. 2023'de taşlar yerine oturacak. 2024'te İzmir AK Belediyecilikle buluşacak" ifadelerine yer verdi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ayrıca, ziraat odası, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odası yöneticileri ile de bir araya geldi. Oda başkanları, pandemi dönemi desteklerinden duydukları memnuniyeti, normalleşme süreciyle birlikte daha umutlu olduklarını dile getirirken, Başkan Sürekli, her şartta üreticinin ve esnafın yanında olduklarını belirtti. Sürekli ayrıca, Ulucak'ta, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Muhtarı Muhammet Çıtak'ı ziyaret etti. Vatandaşların Aile Sağlık Merkezinin yenilenmesine ilişkin taleplerini dinleyen Başkan Sürekli, İl Sağlık Müdürünü arayarak merkezin iyileştirilmesi ve doktor takviyesi ile ilgili beklentiyi ileterek, takip sözü verdi.