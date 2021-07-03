İzmir'de 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Polis Merkezi'ne giden S.Ç (30), sevgilisi olduğunu iddia ettiği 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla öldürdüğünü belirtti.

Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, kanlı bıçak ve giysiler bulan polis ekipleri, 1078 Sokak'taki evin mutfağında boğazından bıçakla yaralanmış kadının yattığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmada, kadının, şiddet gördüğü gerekçesiyle zanlı hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu saptandı.