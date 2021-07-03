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Haberler İzmir İzmir'de 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

'de 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

'in ilçesinde, 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polise giderek teslim olan şüpheli hakkında, 3 ay önce maktulün şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi

İzmir'de 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

03.07.2021, 20:06 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021, 20:06

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Polis Merkezi'ne giden S.Ç (30), sevgilisi olduğunu iddia ettiği 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla öldürdüğünü belirtti.

Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, kanlı bıçak ve giysiler bulan polis ekipleri, 1078 Sokak'taki evin mutfağında boğazından bıçakla yaralanmış kadının yattığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmada, kadının, şiddet gördüğü gerekçesiyle zanlı hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu saptandı.

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