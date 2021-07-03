İzmirli yöneticinin başarısı alkışlanıyor

YAŞAR Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Elif Magul, basketbolda Avrupa'nın zirvesi sayılan THY Euroleague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu kazanan Anadolu Efes'te önemli bir görev üstleniyor. Dış İlişkiler Yöneticisi olarak görev yaptığı kulüpte 5 yılı aşkın bir süredir çalışan Magul, sporun kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, "Bütün eğitim tercihlerim yabancı dil öğrenmek, yurt dışında bulunmak ve hep iyi bir spor profesyoneli olabilmek amacı taşıdı. Türkiye ve Avrupa'da zirvede yer alan bir kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. Magul, "Eğitim dilinin İngilizce olması, Yaşar Üniversitesi'ni tercih etmemdeki en büyük etkendi ve bana pratikte çok faydası oldu. Üniversitede 2. yabancı dil olarak Fransızcayı seçtim. Şu an Euroleague takımlarıyla kurduğum iletişimde büyük payı var" diye konuştu.