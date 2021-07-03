Marble İzmir Fuarı 25 Ağustos’ta başlıyor

DOĞAL taş sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Marble İzmir Fuarı, 25-28 Ağustos tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek. Salgın nedeniyle ertelenen fuara yönelik hazırlıklar ve bilgilendirmeler için çevrim içi basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "16 ülkeden birlik başkanlarını ağırlayacağız. Uluslararası Taş Kongresi ve Dünya Taş Forumu'na ev sahipliği yapacağız. Satın alımcılar rezervasyonlarını yapıyor. Otellerimizde doluluk oranları artmış durumda" dedi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya da, "Fuar tarihlerinde otellerin doluluk oranının artması bizim için umut vadediyor" diye konuştu.

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