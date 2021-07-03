‘O kadın sevgilim değil çocukluk arkadaşımdı’

İzmir Buca'da ayrılma aşamasındaki eşi ve yanındaki arkadaşını silahla vuran ve çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan zanlı tutuklanırken, olayda yaralanan genç dehşet anlarını anlattı. Saldırganın 'Namus için yaptım' dediği olay hakkında konuşan Yakup Tokay, kadınla çocukluk arkadaşı olduğunu, o gün de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı arkadaşının evinde kaldığını söyledi. Olay, 30 Haziran gecesi Adatepe mahallesindeki evde meydana geldi. Minibüs şoförü olan Okan B, eşi S.B. ve Yakup Tokay (27) isimli kişinin aynı evde bulunduğunu öğrenerek evi bastı. Silahıyla kurşun yağdıran Okan B, Tokay ile S.B'yi yaraladı.

VAKIT GEÇ OLMUŞTU

Vücuduna 9 mermi isabet eden Tokay, tedavi gördüğü hastanede dehşeti anlattı. Okan B'nin ayrılma aşamasındaki eşi ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen adam, sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yememek için S.B'nin kendisine evinde kalmasını teklif ettiğini öne sürdü. Tokay, "O gün bana rahatsız olduğunu, hastaneye gideceğini, yanında kimse olmadığı için benimle gitmek istediğini söyledi. Döndüğümüzde geç olmuştu. Karnımız acıktığı için yemek söylemiştik. Arkadaşım kısıtlama olduğu için ceza yememem için evinde kalmamı teklif etti. O kadın benim çocukluk arkadaşım, sevgilim değil. Mesajlaşmalarımız da duruyor telefonda..." dedi.

EVDE SAKLANDIM

Tokay, "Okan eve gelince, ben yanlış anlayacağını tahmin ederek saklandım. Büyük ihtimalle bizi takip etmiş, saklandığımı düşünerek evi aramaya başladı. Bir yandan da arkadaşımı dövüyordu. Beni bulunca durumu izah etmeye çalıştım ama o aracına gidip silahla döndü ve ateş etmeye başladı. İlk kurşunu yedikten sonra boğuşma başladı ama yaralandığım için direnemedim. Bana art arda ateş etti. Oysa gerçek düşündüğü gibi değildi" dedi.