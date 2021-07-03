Ölüm oyunu!

İddiaya göre, ailesi çiftlikte bakıcı olarak çalışan minik Zeynep sabah saatlerinde çiftlik-te gezip oyun oynamaya başladı. Dedesi M.T. ise hayvanları beslemek ve bakımlarını yapmak üzere günlük rutin işlerine koyuldu. Talihsiz çocuk bir süre sonra yem karma makinesine girdi. Torunu-nun makinenin içinde olduğundan haber-siz olan M.T. hayvanları beslemek için makinenin kontağını çevirdi.

DEDESİ KAHROLDU

ANCAK bir gariplik olduğu-nu anlayan M.T. makineyi hemen durdurdu. Yapılan inceleme-de talihsiz çocuğun feci şekil-de hayatını kaybettiği anlaşıl-dı. Sinir krizleri geçiren M.T. uzun süre sakinleştirilemedi. Küçük Zeynep'in, makinenin içine nasıl girdiği araştırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruştur-ma başlatıldı.

NADİR UYSAL