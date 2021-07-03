  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ölüm oyunu!

Ölüm oyunu!

İzmir'in ilçesinde, 5 yaşındaki minik Zeynep oyun oynamak amacıyla girdiği yem karma makinesinde feci şekilde can verdi. Talihsiz olay, mahallesinde bir hayvan çiftliğinde meydana geldi.

Ölüm oyunu!

3.7.2021

İddiaya göre, ailesi çiftlikte bakıcı olarak çalışan minik Zeynep sabah saatlerinde çiftlik-te gezip oyun oynamaya başladı. Dedesi M.T. ise hayvanları beslemek ve bakımlarını yapmak üzere günlük rutin işlerine koyuldu. Talihsiz çocuk bir süre sonra yem karma makinesine girdi. Torunu-nun makinenin içinde olduğundan haber-siz olan M.T. hayvanları beslemek için makinenin kontağını çevirdi.

DEDESİ KAHROLDU

ANCAK bir gariplik olduğu-nu anlayan M.T. makineyi hemen durdurdu. Yapılan inceleme-de talihsiz çocuğun feci şekil-de hayatını kaybettiği anlaşıl-dı. Sinir krizleri geçiren M.T. uzun süre sakinleştirilemedi. Küçük Zeynep'in, makinenin içine nasıl girdiği araştırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruştur-ma başlatıldı.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ölüm oyunu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.