Soyer: karayolu trafigini denize aktarmalıyız

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Marina'yı İzmirlilerin Körfez'le ilişkisini güçlendirmek için kente kazandırdıklarını ifade ederek, Körfez'in aynı zamanda kentin trafik sorununun da çözümünde rol oynayacağını belirtti. Başkan Soyer, "Kent için karayolu trafiğini mümkün olduğu kadar denize aktarmalıyız" dedi.