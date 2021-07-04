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Haberler İzmir Gökçen’de her nikah bir ağaç yeşertecek

Gökçen’de her nikah bir ağaç yeşertecek

Esra ve , aşklarının sembolü ağaca ömür boyu bakacaklarını söyledi.

Gökçen’de her nikah bir ağaç yeşertecek

4.7.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde hayatlarını birleştiren genç çift, aşklarını temsilen diktikleri ağaçla tarihi geleneği tekrar hayata geçirdi. Çift ağacın bakımını da ömür boyu üstlendi. Gökçen Mahallesi'nde yaşayan Burak-Esra Erol çifti, "Aile büyüklerimiz, daha önce Gökçen'de böyle bir geleneğin olduğundan bahsetmişlerdi. Biz de bu geleneği yaşatmak için fidanımızı alıp Taştepe'ye diktik. Umarız, bizden sonraki çiftler de ağaç dikmeye devam eder" dedi.
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