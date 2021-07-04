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Haberler İzmir İzmir UMKE'den deprem tatbikatı

UMKE'den deprem tatbikatı

İzmir UMKE'den deprem tatbikatı

4.7.2021

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İzmir'de yapılan eğitim tatbikatında, deprem sonrası yıkılan bina altında kalanlara müdahale etti. İzmir UMKE sorumlusu, paramedik Tolga Ünsel (34), "Enkaz altında nasıl hareket edilmesi gerektiğini, biz bu çalışmalarla ilmek ilmek öğretiyoruz. İzmir depreminde neler yapmamız gerektiği konusunda çok büyük dersler çıkardık. Son tatbikatımızda da bunlara dikkat çektik" dedi.
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