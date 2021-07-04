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Haberler İzmir İzmir'de acı olay! Serinlemek için gölete giren gençlerden birisi boğuldu

'de acı olay! Serinlemek için gölete giren gençlerden birisi boğuldu

'in ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 gençten biri boğuldu. Boğulan gencin cansız bedeni tarafından bulundu.

İzmir'de acı olay! Serinlemek için gölete giren gençlerden birisi boğuldu

04.07.2021, 21:36

Olay, öğle saatlerinde Tire'ye bağlı Eskioba köyündeki sulama göletinde meydana geldi. Tire'nin Çiniyeri köyünde yaşayan Serkan Endes (18) ve Işıklı köyünde yaşayan Volkan Vurucu (17) isimli iki arkadaş, motosikletle Eskioba Göleti'ne gitti. Burada serinlemek için gölete giren ikili bir süre yüzdükten sonra iddiaya göre Serkan Endes bir anda kayboldu.



Arkadaşı Volkan Vurucu ise hemen yakınlardaki köylülerin yanına giderek yardım istedi. Köylüler, durumu jandarmaya ve muhtara bildirip, gençlerin gölete girdikleri bölgeye gitti. Olay yerine gelen jandarma ekibi olay yerinde inceleme başlattı. Gölette boğulduğu düşünülen Serkan Endes için İzmir'den Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Ekibi istendi. Ekip, gölette arama çalışmalarına başladı.



KÖYLÜLER UYARMIŞ
Olayı duyar duymaz gölete giden Köy Muhtarı Ergün Bayır, 2016 yılında açılan gölette bugüne kadar böyle bir olay yaşanmadığını ifade ederek, "Bu çocuklar bizim köyümüzden değil, dışarıdan gelmişler buraya. O yüzden göleti pek bilmiyorlar. Yanılmışlar suya girmişler. Göletin her yerinde Devlet Su İşleri'nin koyduğu 'Suya Girmeyiniz' yazılı levhalar var. Ona rağmen girmiş gençler. Üzgünüz. Bizim köyün gençleri bu gençleri görmüşler ve gölete girmemeleri konusunda uyarmışlar. Fakat dinlemeyip girmişler" dedi.



Olayı haber alan Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği üyeleri de Eskioba Göleti'ne gitti. Üzgün olduklarını belirten Dernek Başkanı Elvan Demirtaş, özellikle gölet, kanal gibi tatlı sulara girilmesinin çok tehlikeli olduğunu söyledi ve vatandaşları uyardı.
Boğulan gencin cansız bedeni Jandarma Su Altı Arama Ekibi tarafından çıkarıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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