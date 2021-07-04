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Haberler İzmir İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi

'de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi

'in ilçesinde boğazından bıçaklanarak öldürülen 'nun cenazesi defnedildi. Maktulün kardeşi , gazetecilere yaptığı açıklamada, katil zanlısı S.Ç'yi (30) önceden tanıdığını söyledi.

İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi
DHA

04.07.2021, 19:11

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Çelemoğlu'nun cenazesi, Menderes ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi. Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şaşal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, kadının babası Adem, 10 yaşındaki çocuğu Aras Çelemoğlu, eski eşi Yasin Geçkin, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Maktulün kardeşi Sercan Çelemoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, katil zanlısı S.Ç'yi (30) önceden tanıdığını söyledi.

Şüphelinin, ablasını bir şekilde kandırdığını ileri süren Çelemoğlu, şöyle konuştu:

"Hem psikolojisi bozuktu hem de uyuşturucu kullanıyordu. Sabıka kayıtları da vardı. Ablam kurtulamadı elinden. Biz de engelleyemedik, kurtaramadık. Ablamı 'Benden uzaklaşırsan ailene zarar veririm.' diye tehdit ediyormuş. Olay sırasında 3 yaşındaki kızının evde olduğunu biliyorum. Diğer 2 yeğenim ise babasındaydı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bir kadına bu şekilde kıyılmaz. Onu zorla tutup kimse kıyamaz. Daha fazla bir şey söyleyemiyorum."

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Katil zanlısının ilk ifadesinde, kendisinden ayrılmak isteyen Sevda Çelemoğlu'nu kıskançlık yüzünden bir anlık öfke sonucu öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Gaziemir'de dün S.Ç, polis merkezine giderek 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla öldürdüğünü söylemesi üzerine gözaltına alınmıştı. Çelemoğlu söz konusu adreste boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

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