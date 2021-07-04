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Haberler İzmir İzmir'de tartıştığı kişiyi demir profille öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı: Anneme platonik aşık olmuş

'de tartıştığı kişiyi demir profille öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı: Anneme platonik aşık olmuş

’in ilçesinde tartıştığı ’yi (30) başına demir profille vurarak öldüren ve ertesi gün saklandığı babasının ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alınan , sevk edildiği adliyede tutuklanıp, ’ne gönderildi. Sağlam ifadesinde, "Hüseyin Demirci anneme platonik olarak aşık olmuş. Kendisini rahatsız ediyordu. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı" dedi.

İzmir'de tartıştığı kişiyi demir profille öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı: Anneme platonik aşık olmuş
DHA

04.07.2021, 18:50 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021, 18:51

İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı Hüseyin Demirci'yi (30) başına demir profille vurarak öldüren ve ertesi gün saklandığı babasının Menderes ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alınan Harun S. (22), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Olay, 2 Temmuz'da saat 02.00 sıralarırda, Foça Küçükdeniz Sahil Sokağı'nda yaşandı. İddiaya göre, Harun S. ve Hüseyin Demirci arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Harun S. iddiaya göre, elindeki demir profille Demirci´nin başına vurduktan sonra kaçtı. Demirci, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Demirci'nin öldüğü belirlendi. Demirci'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI
İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı Hüseyin Demirci'yi (30) başına demir profille vurarak öldüren ve ertesi gün saklandığı babasının Menderes ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alınan Harun Sağlam, sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Şakran Cezaevi'ne gönderildi.



'ANNEME PLATONİK AŞIK OLMUŞ'
Sağlam'ın savcılıktaki ifadesinde, "Hüseyin Demirci anneme platonik olarak aşık olmuş. Kendisini rahatsız ediyordu. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Daha sonra tartışma hakaret ve küfürle kavgaya dönüştü ve olay bu hale geldi" dediği ğrenildi.

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