Alkollü sürücü trafik polisine saldırdı

İZMİR Konak'ta, polisin durdurduğu E.B. isimli sürücü, alkolmetre ile ölçüm yapıldığı sırada olay çıkardı. Trafik polislerine tekme atmaya çalışan E.B, biber gazı ile etkisiz hale getirildi. 0.98 promil alkollü çıkan E.B.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

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