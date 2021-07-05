‘Eski’lerin toplantısına ‘yeni’lerden cevap geldi

Aday belirleme sürecinin yanlış yönetildiği konusunda toplantıdaki isimler hem fikir oldu. Eski il yöneticileri ve eski ilçe başkanlarının İl Başkanı Deniz Yücel ve il yönetimini hedef aldığı buluşmasına CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan yanıt geldi. İl yönetimi adına İl Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'BUNA BİR ANLAM VEREMİYORUZ'

Özdemir, "Kapalı kapılar ardında, bu tarz toplantılarla parti içi muhalefet yaratmaya çalışmak partiyi yıpratmaktan öte kimseye fayda sağlamaz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi kavga istemediğini her fırsatta dile getirmesine rağmen bazı yapıların ve eski parti yöneticilerinin ısrarla partimizi, kamuoyu önünde tartışmaya açmasına anlam veremiyoruz. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Partimizin iktidara yürüdüğü bu dönemde kişisel menfaatler uğruna ilmek ilmek örülmüş çalışmalar parti içi çatışmalarla heba edilmemelidir" dedi.