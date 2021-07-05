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Haberler İzmir Müjdeli haberi Vali Köşger duyurdu

Müjdeli haberi Vali Köşger duyurdu

Müjdeli haberi Vali Köşger duyurdu

5.7.2021

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Kovid- 19 kaynaklı ölüme artık rastlanmadığını açıkladı. Vali Köşger, cumartesi gece yarısından sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID'ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357'e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."
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