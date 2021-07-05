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Haberler İzmir Restoranda tartıştı dışarıda bıçakladı

Restoranda tartıştı dışarıda bıçakladı

Restoranda tartıştı dışarıda bıçakladı

5.7.2021

İZMİR Bornova'da, bir restoranda içki içen iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay, Fatih Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. Çıkan kavgada Adem G, M.Z. tarafından kalbinden bıçaklandı. Adem G. kanlar içerisinde yere yığılırken, M.Z. hızla olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan ve çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Adem G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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