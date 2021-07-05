Sokakta, plajda, piknikte...

KOVİD-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde sokaklar, piknik alanları ve plajlar adeta insan akınına uğradı. İzmirliler ve çevre illerden gelen tatilciler, Çeşme ilçesindeki ünlü Ilıca Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.

ORMANDA KAHVALTI KEYFİ

SABAHIN erken saatlerinden itibaren Çeşme sahillerine gelenler, gün boyu denizin keyfini çıkardı. Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesindeki sahillere de yerli ve yabancı turistler akın etti. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da yoğunluktan dolayı araç trafiğine kapatıldı.

Yılın ilk kısıtlamasız pazar gününde şehir dışına çıkmak istemeyen İzmirlilerin tercihi ise İnciraltı Kent Ormanı oldu. Aileler birlikte kahvaltı yapıp, mangal yakarken çocuklar da açık havada oyun oynamanın tadını çıkardı. Eşi ve çocuğuyla birlikte kahvaltı yapmaya gelen Esra Akgün (30), "Aylar sonra dışarıdayız, mutluyuz. Keyifli vakit geçiriyoruz" dedi. Ülkü Karabey (49) de, "Kontrolü elden bırakmamaya çalışıyoruz. Diğer kişilerle aramızdaki mesafeye dikkat ediyoruz" diye konuştu.

■ METİN BURMALI