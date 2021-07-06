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Haberler İzmir 102 yaşındaki Gülizar nine yaşamını yitirdi

102 yaşındaki Gülizar nine yaşamını yitirdi

102 yaşındaki Gülizar nine yaşamını yitirdi

6.7.2021

İZMIR'IN Bayraklı ilçesinde yaşayan Gülizar Cesur 102 yaşında vefat etti. Oğlu Şemsettin Cesur İzmir'de çalıştığı için Gülizar nine de 1979 yılında Ardahan'daki köyünden ayrılarak oğlunun yanına gelip İzmir'de yaşamaya başlamıştı. Gülizar ninenin vefatı ilçede üzüntüyle karşılandı.
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