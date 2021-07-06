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Haberler İzmir 11 yaşındaki Nehir'in sıkı kurban pazarlığı sosyal medyayı salladı

11 yaşındaki 'in sıkı kurban pazarlığı sosyal medyayı salladı

'in ilçesinde Şazi'nin (11) kurban pazarlığı yaptığı anlar, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.Nehir, sıkı pazarlık sonucu 17 bin TL tutarındaki kurbanlığı 15 bin 500 TL'ye alabildi.

11 yaşındaki Nehir'in sıkı kurban pazarlığı sosyal medyayı salladı
DHA

06.07.2021, 14:49 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021, 14:54

Babasıyla birlikte geçen pazar, Sarnıç'taki kurban pazarına gelen Nehir Şazi, Ramazan Dağgül'ün sahibi olduğu bir boğayı beğendi. Fiyatını sordukları kurbanlık için Dağgül, 17 bin TL isteyince bu sefer sıkı bir pazarlık başladı.

Nehir Şazi ile Ramazan Dağgül arasında dakikalarca pazarlık sürdü. Nehir kurbanlığı 15 bin 500 TL'ye almayı başardı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yaklaşık 300 bin kez izlendi.

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