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Haberler İzmir Ege'de Türk kara sularına itilen 128 sığınmacı kurtarıldı

Ege'de Türk kara sularına itilen 128 sığınmacı kurtarıldı

ve 'da unsurlarınca Türk kara sularına itilen 128 sığınmacı, ekiplerince karaya çıkarıldı.

Ege'de Türk kara sularına itilen 128 sığınmacı kurtarıldı
AA

06.07.2021, 21:39

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 40 sığınmacıyı kurtardı.

Yine ekiplerce, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 18 sığınmacı daha kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 70 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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