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Haberler İzmir Mahallede İguana seferberliği

Mahallede İguana seferberliği

Mahallede İguana seferberliği

6.7.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde 73 yaşındaki Saadet Ayaz'ın karşılaştığı iguana, mahallede kısa süreliğine panik yarattı. Evindeki kanepede uyuyan yaşlı kadın, uyandığında bir iguana ile karşılaştı. Kadının bağırması ile korkan iguana evden kaçıp bahçedeki ağaca tırmandı. Yaklaşık bir metre uzunluğundaki iguana, uzun süre ağacın dalında bekledi. Çevredekiler birkaç deneme yapsa da hayvan aşağıya inmedi. Olayı duyan bölge sakinleri de ağacın altında toplandı. Mahalleli cep telefonları ile ilk defa gördükleri hayvanı görüntülemeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan iguana, Milas Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Aydın'ın Nazilli ilçesindeki hayvanat bahçesine götürüldü. Hayvanın bölgedeki bir evden kaçtığı düşünülüyor.

FERDİ YAVUZ

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