Manda Çayı’nın kokusu seni rahatsız etmiyor mu?

İZMIR Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i etiketleyerek Manda Çayı üzerinden eleştiriler yöneltti. Hızal, şehrin merkezinde bulunan Manda Çayı'nın pis kokusu ve görüntüsü ile ilgili Başkan Soyer'e, "seni hiç rahatsız etmiyor mu?" sorusunu yöneltti. Hızal açıklamasında, "Her hafta pazar aktivitesi olarak su sporlarıyla ilgilenen Tunç Soyer'e İzmirliler adına soruyorum! İzmir'in göbeğinde, Manda Çayı'ndaki bu pis görüntü ve sebep olduğu pis koku seni hiç rahatsız etmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

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