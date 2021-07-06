Menderes’te çöp tesisi için itiraz seferberliği

Projeye ve Kayalar'a tepki gösteren Menderes ve Büyükşehir Belediye Meclisleri üyesi AK Partili Ayşegül Duran Türker, "Başkan Kayalar ÇED olumlu görüşü alınmadan bu tesisin Menderes'e zararı olmayacağını neye dayanarak ifade etmiştir?" dedi.

SON BAŞVURU TARİH 14 TEMMUZ

Türker, yerleşim yerlerine uzaklık, ulaşım güzergahları ve kurum görüşleri gibi çok sayıda eksiklik tespit ettikleri plana itirazın açık olduğunu ifade ederek, "İtiraz etmek isteyen tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, muhtarlarımızı 14 Temmuz'a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz etmeye davet ediyorum" diye konuştu.