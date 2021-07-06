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Haberler İzmir Menderes’te çöp tesisi için itiraz seferberliği

’te çöp tesisi için itiraz seferberliği

tarafından 'e yapılması planlanan tesisinin planları 21 Haziran'da askıya çıktı. Menderes Belediye Başkanı CHP'li , tesisin ilçeye herhangi bir zararı olmayacağını belirterek planı onayladığını söyledi.

Menderes’te çöp tesisi için itiraz seferberliği

6.7.2021

Projeye ve Kayalar'a tepki gösteren Menderes ve Büyükşehir Belediye Meclisleri üyesi AK Partili Ayşegül Duran Türker, "Başkan Kayalar ÇED olumlu görüşü alınmadan bu tesisin Menderes'e zararı olmayacağını neye dayanarak ifade etmiştir?" dedi.

SON BAŞVURU TARİH 14 TEMMUZ
Türker, yerleşim yerlerine uzaklık, ulaşım güzergahları ve kurum görüşleri gibi çok sayıda eksiklik tespit ettikleri plana itirazın açık olduğunu ifade ederek, "İtiraz etmek isteyen tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, muhtarlarımızı 14 Temmuz'a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

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