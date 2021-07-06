İZMİR'İN Urla ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza dün öğle saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Dilara Çeke (22) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Çeke, metrelerce sürüklendi. Talihsiz genç kız olay yerinde can verdi.
Motosikletli genç kız kaza yerinde can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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