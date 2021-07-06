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Haberler İzmir Serkan’ı gölet yuttu

Serkan’ı gölet yuttu

Serinlemek için Eskioba göletine giren iki arkadaştan dipteki çamura saplandı. 18 yaşındaki Serkan, arkadaşının haber verdiği köylüler olay yerine gelene kadar can verdi

Serkan’ı gölet yuttu

6.7.2021

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Serkan Endes (18) ve Volkan Vurucu (17) adlı arkadaşlar, pazar tatilini derlendirmek amacıyla motosikletle Eskioba sulama göletine gitti. Gölete girip serinlemek isteyen gençlerden Serkan Endes bir ara kıyıdan uzaklaştı.

Bir süre sonra gözden kaybolan Endes'e arkadaşı uzun süre seslense de sonuç alamayınca hızla Eskioba köyüne giderek yardım istedi.

SADECE GİYSİLERİ VARDI
Olay yerine giden köylüler, Endes'in göl kenarındaki ayakkabı ve giysilerinden başka bir şey bulamadı. Bölgeye ulaşan İzmir Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timi gölette arama, kurtarma çalışmalarına başladı.

Endes'in arkadaşı Volkan Vurucu ise çalışmaları endişeli gözlerle kıyıdan izleyerek, ekipleri arkadaşının kaybolduğu bölgeye yönlendirdi. Dalgıçların, yaklaşık 45 dakika süren arama çalışmaları sonucu talihsiz gencin çamura saplanmış canız bedeni kıyıya çıkarıldı. Endes'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NECİP UYSAL

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