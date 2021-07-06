Yasa dışı silah çetelerine operasyon: 19 gözaltı

İZMİR'İN Bergama, Kınık ve Dikili ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 32 adrese dün sabah helikopter destekli ve eş zamanlı yapılan baskınlarda; 24 tabanca, çok sayıda şarjör, fişek, 5 tüfek ile mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzemeler ile birleştirilmek üzere hazır olan tabanca parçalarının yanı sıra metamfetamin, esrar ve çeşitli haplar ele geçirildi.

Operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.