111 yaşındaki Fidan teyze 3. aşısını oldu

İZMİR Selçuk'ta yaşayan 111 yaşındaki 8 çocuk annesi Fidan Kabadayı bugün kovid- 19'la mücadele kapsamında 3. aşısını Sinovac oldu. Aşılarını zamanında olan Fidan teyze, aşı olmayanlara seslenerek, herkesi aşıya davet etti. Cumhuriyein 100. yılında Anıtbakir'de Atatürk'ün huzurunda olmayı çok istediğini belirten Fidan Kabadayı'nın çocukları ve torunları 'evimizin, ailemizin dev çınarı' diye hitap ettikleri Fidan teyzeye gözü gibi bakıyor.

■ FATİH ŞENDİL