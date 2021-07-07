CHP’li Atila Sertel: Bedri iki araba alabilir!

İZMİR'İN her geçen gün artan şehir içi trafiği, bu kez iki CHP'li milletvekilini karşı karşıya getirdi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, trafik yoğunluğuna önlem olarak şehir merkezinde tek ve çift plaka uygulaması öneren Milletvekili Bedri Serter'i eleştirdi. "Bedri Serter iki araba alabilir. Garibimin bir arabası varsa o ne yapacak?" diyen Sertel, ayrıca öneriyi "özgürlüğe müdahale" olarak değerlendirdi.

DİĞER