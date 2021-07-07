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Haberler İzmir CHP’li Atila Sertel: Bedri iki araba alabilir!

CHP’li : Bedri iki araba alabilir!

CHP’li Atila Sertel: Bedri iki araba alabilir!

7.7.2021

İZMİR'İN her geçen gün artan şehir içi trafiği, bu kez iki CHP'li milletvekilini karşı karşıya getirdi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, trafik yoğunluğuna önlem olarak şehir merkezinde tek ve çift plaka uygulaması öneren Milletvekili Bedri Serter'i eleştirdi. "Bedri Serter iki araba alabilir. Garibimin bir arabası varsa o ne yapacak?" diyen Sertel, ayrıca öneriyi "özgürlüğe müdahale" olarak değerlendirdi.
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