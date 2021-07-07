İzmir'de uyuşturucu sattığını ihbar eden kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika olay, 30 Haziran gecesi Göksu Mahallesi 637/24 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu sattığı ileri sürülen Orhan Işıksoy, kendisini polise ihbar etmekle suçladığı Adem Yıldırım'la sokakta tartıştı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken Orhan Işıksoy, belinden çıkardığı tabancayla Adem Yıldırım'ın göğsüne ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Adem Yıldırım, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcı ve polis ekibinin incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





1 HAFTA SONRA YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı Orhan Işıksoy'un dün saat 01.30 sıralarında Adatepe Mahallesi'ndeki Eshot garajı yakınlarında bir otomobilde olduğu bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan Işıksoy aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından İsmail Sivri Bulvarı üzerinde otomobilini terk eden Işıksoy, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Işıksoy, kovalamaca sonucu boş bir arazide yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.