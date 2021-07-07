  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'in 9 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

'in 9 ilçesinde : 12 gözaltı

'in 9 ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik köpekleri ve drone destekli operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in 9 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
DHA

07.07.2021, 20:54

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 29 Haziran- 06 Temmuz tarihleri arasında Beydağ, Bayındır, Bergama, Torbalı, Ödemiş. Kiraz, Kemalpaşa, Buca ve Seferihisar olmak üzere toplam 9 ilçede operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeklerin de katıldığı drone destekli operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Ekiplerce yapılan aramalarda ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette toplam 2 bin 122 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, yaklaşık 1.8 kilogram kubar esrar, 18 gram metamfetamin ile 3 gram bonzai, 13 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'in 9 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.