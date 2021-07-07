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Haberler İzmir Mansuroğlu Camii ranta kurban gitmesin

ranta kurban gitmesin

için belediyenin imar planında ayırdığı alanın yetersiz olduğunu savunan bazı grupların bu alana iş merkezi yapıp camiyi başka bir yere taşımak istedikleri iddia edildi.

Mansuroğlu Camii ranta kurban gitmesin

7.7.2021

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde hasar gören ve minaresi yıkılan Mansuroğlu Camii imar planını beklerken vatandaşlar, yan tarafına yapılan prefabrik konutun içinde ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Bu arada caminin bulunduğu yere iş merkezi yapılacağı yönündeki iddialar, tepkilere neden oldu. Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen yeni imar planında cami inşaatı için 100 metrekarelik bir alan bırakıldı. Mansuroğlu Camii'nin, yeniden inşa edilmesi halinde her katı 100 metrekare olmak üzere toplamda 3 kat şeklinde yapılacağı öğrenildi.

"AYNI YERE YENİ CAMİ YAPILSIN"
BELEDİYENİN imar planında ayırdığı alanın yetersiz olduğunu ileri süren bazı grupların ise "Biz buraya yüksek katlı bir iş merkezi yapalım. Mansuroğlu Camii'ni ise başka bir yere daha büyük bir şekilde yapalım" dedikleri iddia edildi. Depremde hasar görerek yıkılan caminin ranta kurban gitmesini istemeyen vatandaşlar ise "Burası küçük ama herkes tarafından bilinen, simgesel ve çok huzurlu bir cami. Yıllardır burada ibadet ediyoruz. Yeni aynı şekilde yerine küçük de olsa güzel bir cami yapılmasını istiyoruz. Camimizi buradan kaldırıp başka bir yere yapılmasını istemiyoruz" diye konuştular.

TOLGA TEKİN

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