Serdar Aksoy ilk kez hakim karşısına çıkıyor

İZMİR'de Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda "zimmet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
5 YILDAN 12 YILA KADAR
Yolsuzluk ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden el çektirilen Aksoy'un 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Cezaevinde bulunan Aksoy'un dosyasının Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki süreci tamamlanmış ve Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Aksoy'un davası, Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saat 09:00'da görülecek.
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