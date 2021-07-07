Silah ticareti yapanlar kıskıvrak yakalandı

İZMİR Bergama ve Balıkesir Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Bergama'da bir şüphelinin evinde 7 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, tabancaları temin ettiği kişinin daha önce yasa dışı silah ticareti operasyonu kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin ifadesinin ardından dosyalar birleştirilirken olayla ilgili firari olarak aranan bir kişi daha gözaltına alındı.

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