  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Yabancı uyruklu torbacı, polisin dikkatinden kaçmadı

Yabancı uyruklu torbacı, polisin dikkatinden kaçmadı

'in ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla evine operasyon düzenlenen yabancı uyruklu şüphelinin adresinde çok sayıda captagon hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yabancı uyruklu torbacı, polisin dikkatinden kaçmadı
İHA

07.07.2021, 22:56

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Gediz Mahallesi'nde bulunan bir evde Muhammed H. isimli yabancı uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan izin üzerine adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada bin 715 adet uyuşturucu nitelikli captagon hap ile 46 gram preslenmiş takoz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yabancı uyruklu torbacı, polisin dikkatinden kaçmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.