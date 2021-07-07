Haberler İzmir Yabancı uyruklu torbacı, polisin dikkatinden kaçmadı

Yabancı uyruklu torbacı, polisin dikkatinden kaçmadı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla evine operasyon düzenlenen yabancı uyruklu şüphelinin adresinde çok sayıda captagon hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.