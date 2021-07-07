Yangın sırasında asansörde kaldı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı. Zafer Caddesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın çatısında izolasyon sırasında yangın çıktı. Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, elektrik akışının kapanması sonucu bir kişi asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Asansörde mahsur kalan kişi da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merdivenli araç yardımıyla dışarı çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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