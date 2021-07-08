Foça yangınını çocuklar çıkardı iddiası! Kaymakamdan flaş açıklama

Foça Kaymakamı Ali Çetin, Ilıpınar Mahallesi'ndeki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu. Saat 16.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi'nde orman yangını ihbarı alındığını belirten Kaymakam Çetin, "Hem orman teşkilatı hem de çevre itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 1 uçak, 6 helikopter ve birçok arazöz ile alevlere müdahale edildi. Müdahale sürüyor. Büyük ölçüde alevler kontrol altına alındı. Bölgede hayvan çiftliklerimiz var. Bunlardan bazıları tahliye edildi. Ama bize intikal eden bir kayıp yok" dedi.





'YANGINI, OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR ÇIKARDI' İDDİASI

Yangını, Ulupınar Mahallesi'nde, oyun oynayan 2 çocuğun çıkardığı yönünde bilgi olduğunu belirten Kaymakam Çetin, "Jandarma aydınlatmaya çalışıyor. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı" diye konuştu.

Yangın bölgesine yakın yerleşim bölgesi olan Ilıpınar Mahallesi'nin muhtarı Selçuk Tabaklı, köylülerin dumanı fark ederek kendisine bildirmesi üzerine hemen orman ve itfaiye ekiplerine durumu aktardığını ifade ederek, "Hemen yangın bölgesine giderek itfaiye araçlarını yangın bölgesine yönlendirdik. Rüzgarın çok sert olması nedeniyle yangın hızlıca yayıldı. Helikopter, uçak ve arazözlerin yangına müdahalesi sürüyor, henüz kontrol altına alınmadı. Yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmuyor" diye konuştu.

Foça'daki yangın için ekipler seferber oldu