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Haberler İzmir İki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı

8.7.2021

İZMIR Ödemiş'te, B.M. (48) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen İ.D. (34) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İ.D'nin aracı takla atarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma, bölge trafik ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ö.D. (28), M.D. (8) ve ağır yaralanan Melike D.yi (6) hastaneye kaldırdı. Takla atan araçta ise 8 kişinin bulunduğu ve hastanede tedavi altına alındıkları öğrenildi.

SEVAL KONURALP

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