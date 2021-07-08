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Haberler İzmir Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 1 ölü

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 1 ölü

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 1 ölü

8.7.2021

İZMIR Buca'da, sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen minibüs, kavşaktan çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ve minübüs önce kaldırımdaki dubalara ardından ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. her iki sürücü de hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Altınışık yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.
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